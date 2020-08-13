الأهلي ورمضان صبحي - 13 رسالة من القيعي.. "البديل والفوضى والجلوس مع الزمالك"

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

انتهت حكاية الأهلي مع رمضان صبحي، حسبما أعلن النادي بشكل رسمي. حكاية جعلت عدلي القيعي مستشار التسويق داخل النادي يوجه أكثر من رسالة لجماهير القلعة الحمراء.

عدلي القيعي ظهر عبر برنامجه (ملك وكتابة) على قناة الأهلي، وتحدث عن ملف رمضان صبحي والأهلي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز رسائل عدلي القيعي، نصا كما جاءت على لسانه، في حكاية الأهلي ورمضان صبحي.

أخبار متعلقة
هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات هدرسفيلد لـ في الجول: وصلنا عرض تركي لرمضان.. نريد 7 مليون استرليني لبيعه طه إسماعيل: رمضان إلى بيراميدز؟ الأمر مالي بحت.. ذلك الراتب الضخم ليس طبيعيا مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: رفضنا شرط استمرار رمضان حفاظا على الفريق

** رمضان صبحي لاعب مهم للغاية، ولكن ليس معنى خروج أي لاعب مهم من فريقك، أنك لن تقدر على امتلاك لاعب آخر أو 2 أو 3 مهمين، أو أنك لن تقدر على التعاقد مع لاعب هام بدلا منه.

** كنا نتمنى بكل تأكيد استمرار رمضان صبحي. كنا نرى فيه مقومات محددة تجعله يكمل مسيرته في النادي مثل الأساطير السابقة.

** رمضان صبحي كان يعطي لنا مؤشرات بأنه مستمر ولكن في النهاية بسبب ظرف ما أو مُغريات لا يمكن لأحد مقاومتها، والله أعلم، لم يحدث ذلك ورحل.

** لا نريد الهجوم على أي لاعب خرج من الأهلي. هؤلاء دافعوا عن قميص الأهلي يوما ما وأخلصوا له.

** سوق الانتقالات في مصر أصبح فوضوي بسبب عدم واقعيته. كوب المياه لمجرد "أننا بنشد المج من بعض" قد يصبح ثمنه ألف جنيه، بينما إذا فكرنا شراءه من "السوبر ماركت" سنحصل عليه مقابل 20-30 جنيه.

** لابد من التعامل مع كرة القدم أنها تشهد "ناس بتدخل وناس بتخرج" دون أن نحزن من أي شخص يخرج من النادي ألا إذا أساء له.

** إذا خرج أي لاعب مهما كان تاريخه وعطائه وحجمه وقرر الإساءة لـ الأهلي، سواء بقصد أو بدون قصد، "ارميه ورا ضهرك" دون أن تهاجمه أيضا. الهجوم يُعطل عن العمل.

** أكثر ما يشعرني بالضيق هو اللعب بمشاعر الجماهير. طوال فترة المفاوضات مع رمضان كان هناك ضغط على الجماهير بسبب تصريحات اللاعب بعدم اللعب في مصر ألا للأهلي. ليس معنى ذلك أنه كان "يلعب بالناس" يجوز أن تلك كانت نيته بالفعل ولكن مع رؤيته "لرقم معين" تغير كل شيء.

** لا أعتقد أن رمضان صبحي كان يخدع الأهلي منذ البداية

** " في كلام أن رمضان صبحي كان بيقعد مع الزمالك، وديه حاجة تزعل، لأننا هنا وصلنا لنفس أسلوب عبد الله السعيد. يا سيدي قول إن اللي هيقدم عرض أكبر هروحله وقتها الأهلي هيبقى عارف وهو بيتفاوض قبل ما يعلي سقف العرض يبقى عارف هيقف فين بالظبط".

** يلومون الأهلي في طريقته ولا يتحدثون عن الخطأ نفسه. " هو أمير توفيق لو كان قال لـ رمضان هديلك 45 مليون جنيه مش كان هيقعد في الأهلي؟ الخيابة أنك تستجيب للكلام ده".

** الأهلي كان يسعى منذ فترة طويلة لضم رمضان ووافق على الإعارات الباهظة لإعادة اللاعب واسترداد مستواه وإفادة منتخب مصر وهو ما حدث، ولكن في النهاية قررنا عدم الاستمرار في مبدأ الإعارة واللاعب كان يوافق على ذلك ألا في حالة الاحتراف الخارجي.

** المفاجأة التي لم تكن متوقعة أن تكون أزمة المفاوضات من جانب رمضان نفسه وخصوصا أنه لن يحترف في الخارج.

في الدوري الأهلي رمضان صبحي الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: قدمنا كل ما عندنا.. لم نمتلك أكثر من ذلك 20 دقيقة | أوروبا
محمود عاشور يدير لقاء الإنتاج والأهلي.. وجريشة حكما للفيديو 36 دقيقة | الدوري المصري
ديفيز: عشقت ميسي في طفولتي.. الآن سأراقبه 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الدرجة الثانية – حالات كورونا بأندية كوكاكولا وسوهاج والألومنيوم والبلدية وجمهورية شبين ساعة | مصر
معجزة بعد 11 عاما من تأسيسه.. لايبزج يطيح بـ أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي ورمضان صبحي - 13 رسالة من القيعي.. "البديل والفوضى والجلوس مع الزمالك" ساعة | الدوري المصري
هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات ساعة | المحترفون
رسميا – ديمبيلي يحصل على الضوء الأخضر لمواجهة بايرن 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 3 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا 4 في الجول يكشف – رد فعل فايلر بعد فشل انضمام رمضان لـ الأهلي وكيف يفكر في تعويضه
قد ينال إعجابك