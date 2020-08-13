الأهلي ورمضان صبحي - 13 رسالة من القيعي.. "البديل والفوضى والجلوس مع الزمالك"

انتهت حكاية الأهلي مع رمضان صبحي، حسبما أعلن النادي بشكل رسمي. حكاية جعلت عدلي القيعي مستشار التسويق داخل النادي يوجه أكثر من رسالة لجماهير القلعة الحمراء.

عدلي القيعي ظهر عبر برنامجه (ملك وكتابة) على قناة الأهلي، وتحدث عن ملف رمضان صبحي والأهلي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز رسائل عدلي القيعي، نصا كما جاءت على لسانه، في حكاية الأهلي ورمضان صبحي.

** رمضان صبحي لاعب مهم للغاية، ولكن ليس معنى خروج أي لاعب مهم من فريقك، أنك لن تقدر على امتلاك لاعب آخر أو 2 أو 3 مهمين، أو أنك لن تقدر على التعاقد مع لاعب هام بدلا منه.

** كنا نتمنى بكل تأكيد استمرار رمضان صبحي. كنا نرى فيه مقومات محددة تجعله يكمل مسيرته في النادي مثل الأساطير السابقة.

** رمضان صبحي كان يعطي لنا مؤشرات بأنه مستمر ولكن في النهاية بسبب ظرف ما أو مُغريات لا يمكن لأحد مقاومتها، والله أعلم، لم يحدث ذلك ورحل.

** لا نريد الهجوم على أي لاعب خرج من الأهلي. هؤلاء دافعوا عن قميص الأهلي يوما ما وأخلصوا له.

** سوق الانتقالات في مصر أصبح فوضوي بسبب عدم واقعيته. كوب المياه لمجرد "أننا بنشد المج من بعض" قد يصبح ثمنه ألف جنيه، بينما إذا فكرنا شراءه من "السوبر ماركت" سنحصل عليه مقابل 20-30 جنيه.

** لابد من التعامل مع كرة القدم أنها تشهد "ناس بتدخل وناس بتخرج" دون أن نحزن من أي شخص يخرج من النادي ألا إذا أساء له.

** إذا خرج أي لاعب مهما كان تاريخه وعطائه وحجمه وقرر الإساءة لـ الأهلي، سواء بقصد أو بدون قصد، "ارميه ورا ضهرك" دون أن تهاجمه أيضا. الهجوم يُعطل عن العمل.

** أكثر ما يشعرني بالضيق هو اللعب بمشاعر الجماهير. طوال فترة المفاوضات مع رمضان كان هناك ضغط على الجماهير بسبب تصريحات اللاعب بعدم اللعب في مصر ألا للأهلي. ليس معنى ذلك أنه كان "يلعب بالناس" يجوز أن تلك كانت نيته بالفعل ولكن مع رؤيته "لرقم معين" تغير كل شيء.

** لا أعتقد أن رمضان صبحي كان يخدع الأهلي منذ البداية

** " في كلام أن رمضان صبحي كان بيقعد مع الزمالك، وديه حاجة تزعل، لأننا هنا وصلنا لنفس أسلوب عبد الله السعيد. يا سيدي قول إن اللي هيقدم عرض أكبر هروحله وقتها الأهلي هيبقى عارف وهو بيتفاوض قبل ما يعلي سقف العرض يبقى عارف هيقف فين بالظبط".

** يلومون الأهلي في طريقته ولا يتحدثون عن الخطأ نفسه. " هو أمير توفيق لو كان قال لـ رمضان هديلك 45 مليون جنيه مش كان هيقعد في الأهلي؟ الخيابة أنك تستجيب للكلام ده".

** الأهلي كان يسعى منذ فترة طويلة لضم رمضان ووافق على الإعارات الباهظة لإعادة اللاعب واسترداد مستواه وإفادة منتخب مصر وهو ما حدث، ولكن في النهاية قررنا عدم الاستمرار في مبدأ الإعارة واللاعب كان يوافق على ذلك ألا في حالة الاحتراف الخارجي.

** المفاجأة التي لم تكن متوقعة أن تكون أزمة المفاوضات من جانب رمضان نفسه وخصوصا أنه لن يحترف في الخارج.