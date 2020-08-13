رسميا – ديمبيلي يحصل على الضوء الأخضر لمواجهة بايرن

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

حصل عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة على الضوء الأخضر لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الجمعة.

برشلونة الإسباني يواجه بايرن الألماني في لشبونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة قد تشهد مشاركة ديمبيلي.

وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن ديمبيلي حصل على الضوء الأخضر للمشاركة.

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ديمبيلي (23 عاما) لم يخض سوى 9 مباريات هذا الموسم، بواقع 492 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا، ولم يصنع أي هدف.

وتعرض ديمبيلي لإصابة قوية في العضلة الخلفية، خضع على إثرها لعملية جراحية في فنلندا، أبعدته لمدة 8 أشهر تقريبا.

ولم يظهر ديمبيلي في أي مباراة هذا العام، إذ لعب مباراته الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر 2019 بدوري أبطال أوروبا.

وكان من المفترض أن يغيب ديمبيلي حتى نهاية الموسم، لولا التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا.

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