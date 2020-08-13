مصدر في الأهلي لـ في الجول: عقد حمدي فتحي بلا أي شروط جزائية

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 21:03

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة - حمدي فتحي

نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي وجود أي شرط جزائي في عقد أي لاعب في صفوف الفريق "وعلى رأسهم حمدي فتحي"، وفقا لما صرح به لـ FilGoal.com.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "واثقون من قوة الموقف التعاقدي لجميع اللاعبين في الأهلي بلا استثناء".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "جميع العقود ممتدة لأكثر من موسم وأقلها الموسم المقبل، ولا توجد أي شروط جزائية في عقد أي لاعب وعلى رأسهم حمدي فتحي".

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وأضاف ردا على مزاعم بعض التقارير الإعلامية بوجود شرط جزائي في عقد حمدي فتحي، قائلا: "لا يوجد أي شروط جزائية في عقد حمدي فتحي، ولا يوجد أي فرصة لأي طرف لأختراق العقود السارية".

وخرجت بعض التقارير الإعلامية لتزعم بوجود "رغبة لدى نادي بيراميدز من أجل كسر عقد حمدي فتحي مع الأهلي"، على حد مزاعم التقارير، ألا أن مصدر مسؤول في الأهلي نفى لـ FilGoal.com وجود أي شروط جزائية في عقد اللاعب.

وانضم حمدي فتحي إلى الأهلي في يناير من العام الماضي قادما من إنبي.

وشارك لاعب الوسط في 5 مباريات هذا الموسم، بعدما أصيب في معسكر منتخب مصر في غضروف الركبة.

في الدوري الأهلي حمدي فتحي
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