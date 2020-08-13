فيدال: بايرن لن يواجه فريقا من الدوري الألماني.. نحن برشلونة الأفضل في العالم

حذّر أرتورو فيدال لاعب برشلونة، من خطورة فريقه قبل مواجهة بايرن ميونيخ.

برشلونة الإسباني يواجه بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أوروبا غدا الجمعة بالعامة البرتغالية لشبونة.

وصرّح فيدال: "غدا أهم مباراة في الموسم، لدينا آمال كبيرة بعبور هذا الدور، نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكنها ستكون مباراة جميلة، لو قمنا بما يتوجب علينا، فسنعبر إلى الدور المقبل".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "أحب المباريات من دور واحد، هكذا تقام المباريات في أمريكا الجنوبية وتكون ممتعة للغاية".

وشدد: "لم أعر اهتماما لما قاله المحيطون بـ بايرن، لأني أعرف اللاعبين جيدا وأعرف كيف يفكرون، لديهم ثقة كبيرة، لكنهم غدا لا يلعبون أمام فريق في الدوري الألماني، إنهم يلعبون أمام برشلونة، أفضل فريق في العالم".

وأتم: "ليفاندوفيسكي لاعب غير عادي، لا يكل أبدا، وخطير للغاية، تابعت تطوره في بايرن، سيكون من الصعب مراقبته، لكن مقارنته بـ ليو ميسي أمر صعب للغاية، لأن ميسي من كوكب آخر".

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