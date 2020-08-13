انتهت ليلة الأبطال - لايبزج (2) (1) أتليتكو مدريد.. مفاجأة مدوية

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 20:47

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو

يواجه أتليتكو مدريد الإسباني نظيره لايبزج الألماني على ملعب ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق.88 جووووووووووول قاتل لـ لايبزج بواسطة أدامز

ق.83 دخول باتريك شيك بدلا من داني أولمو

ق.72 دخول ألفارو موراتا بدلا من دييجو كوستا

ق.71 جوووووووووول جواو فيليكس يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق.70 ركلة جزاء لـ أتليتكو مدريد بعد عرقلة لـ فيليكس

ق.62 تمويه غير ناجح من رينان لودي! البرازيلي يتحصل على إنذار للتمثيل داخل منطقة الجزاء

ق.58 دخول جواو فيليكس بدلا من هيكتور هيريرا

ق.51 جوووووووووول داني أولمو يتقدم لـ لايبزج بضربة رأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 إصابة قوية في الرأس لـ سافيتش مدافع أتليتكو مدريد أسالت الدماء من وجهه بعد اصطدامه بـ هالستنبرج

ق.13 تسديدة من كاراسكو لكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أتليتكو مدريد لايبزج دوري أبطال أوروبا
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