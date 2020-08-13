سموحة والمقاولون يتقاسمان نقاط مباراة أشعلتها تقنية الفيديو

تعادل سموحة والمقاولون العرب بهدفٍ لكل طرف على استاد الإسكندرية، بالجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

تقدّم صلاح محسن لـ سموحة من صناعة ناصر ماهر في الدقيقة 73 بتسديدة غيّرت اتجاهها ودخلت المرمى، ليكون هدفه الثاني مع الفريق السكندري بعد انتقاله إليه معارا من الأهلي.

لكن التونسي سيف الدين الجزيري عادل الكفة في الدقيقة 84 من ركلة جزاء أكدتها تقنية الفيديو، فارضًا التعادل على المواجهة.

وشهد الشوط الأول من المباراة إلغاء هدف للمقاولون العرب بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 34 من توقيع شكري نجيب

ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، ويرفع سموحة رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس.