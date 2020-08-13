مصر 2021 - انطلاق الموقع الرسمي للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 20:34

كتب : فادي أشرف

مصر 2021

في الساعة 20:21 اليوم الخميس، أطلقت اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد الموقع الرسمي للبطولة.

ويقدم الموقع الرسمي للبطولة الكثير من الخدمات سواء للمتابعين والصحفيين، حيث سيقدم خدمة إخبارية بداية من اليوم وحتى انطلاق البطولة التي تبدأ في 13 يناير 2021، وحتى 31 يناير، مع تغطية رسمية للبطولة المنتظرة.

سيكون الموقع المنبر الوحيد للحصول على تصاريح الصحفيين لحفل القرعة يوم 5 سبتمبر المقبل، وأحداث البطولة، وكذلك تلقي طلبات التطوع في اللجان التنظيمية المختلفة.

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وتعد النسخة الـ 27 من بطولة العالم استثنائية، حيث تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد زيادة المنتخبات من 24 للمرة الأولى.

وتقام البطولة في 4 صالات بينهم 3 صالات تم بنائهم خصيصا للبطولة، وهم صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة استاد برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.

كما يحتضن الموقع بوابة مصر السياحية Experience Egypt لدعم السياحة المصرية.

ويمكنك زيارة الموقع الرسمي للبطولة بالضغط هنا

مصر 2021 كرة يد
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