مصدر بالجبلاية لـ في الجول: استثنينا فرنسا وسويسرا من تحكيم القمة

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن بدء المراسلات الرسمية مع الاتحادات الأوروبية لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 22 أغسطس الجاري.

وقال المصدر المسؤول لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة خاطب 11 اتحادًا أوروبيًا من أجل حكم القمة".

وواصل المصدر: "تجنبنا مراسلة سويسرا أو فرنسا، لأنها جنسية ريني فايلر مدرب الأهلي، وباتريس كارتيرون مدرب الزمالك".

وأتم: "ننتظر الرد حتى اللحظة".

ويلتقي الزمالك والأهلي على استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري.

وانتهت مواجهة الدور الأول بفوز اعتباري للأهلي بعد عدم حضور الزمالك للمباراة.