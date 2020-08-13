تشكيل أتليتكو – سيميوني يلجأ إلى خدعته الهجومية أمام لايبزج

دفع دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، بالثنائي دييجو كوستا، وماركوس يورينتي في خط هجوم فريقه أمام لايبزج.

أتليتكو مدريد الإسباني يواجه لايبزج الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة البرتغالية.

واعتمد سيميوني على خدعته بتوظيف يورينتي كمهاجم ثانٍ رفقة كوستا، بدلا من مركزه الأساسي كلاعب وسط.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفن سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – رينان لودي

الوسط: هيكتور هيريرا – كوكي – ساؤول نيجيز – يانيك كاراسكو

الهجوم: ماركوس يورينتي – دييجو كوستا

دكة البدلاء: أنطونيو أدان – سانتياجو أرياس – فيليبي – ماريو هيرموسو – سانشيز – توماس بارتي – توماس ليمار – فيتولو – توني مويا – جواو فيليكس – ألفارو موراتا – سابونيتش

تشكيل لايبزج:

حراسة المرمى: بيتر جولاسكي

الدفاع: مارسيل هالستنبرج – دايوت أوباميكانو – لوكاس كلوسترمان - آنخيلينيو

الوسط: مارسل سابيتسر – كيفن كامبل – كونراد لايمر

الهجوم: كريستوفر نكونكو – يوسف بولسن – داني أولمو