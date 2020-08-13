رسميا - إنتر ميامي يعلن ضم ماتويدي

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 14:05

كتب : FilGoal

بليز ماتويدي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي يوم الخميس ضم بليز ماتويدي قادما من يوفنتوس.

بلايس ماتويدي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

كان يوفنتوس قد أعلن يوم الأربعاء رحيل لاعب الوسط الفرنسي بعد 3 مواسم حقق خلالها 5 ألقاب.

وسينضم الفرنسي إلى إنتر ميامي الأمريكي (المملوك لدافيد بيكام) ليصبح اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم في فرق الدوري الأمريكي.

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وسبق أن لعب ماتويدي بجوار بيكام إبان فترته في باريس سان جيرمان في 2012 عندما أعلن اعتزاله.

وكتب ماتويدي عبر حسابه على "تويتر": قائلا: "أتخذت قراري منذ عدة أسابيع بالانضمام إنتر ميامي، ولرفع تحديات صديقي بيكام وللفوز بالألقاب هنا، عائلتي وأنا لا نطيق الانتظار".

وكان عقد ماتويدي سينتهي مع يوفنتوس في صيف 2021، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا في يناير المقبل إذ لم يرحل في سوق الانتقالات الحالية.

بعد ثلاث سنوات وخمسة ألقاب بألوان يوفنتوس يرحل بليز ماتويدي عن صفوف الفريق.

إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي دافيد بيكام، ينافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS للموسم الأول على الإطلاق في العام الجاري.

ماتويدي (33 عاما) انضم إلى يوفنتوس عام 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وخاض ماتويدي مع يوفنتوس 133 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 7.

هذا الموسم، خاض ماتويدي 45 مباراة، سجل فيها هدفا وحيدا، وصنع هدفين.

وتوج ماتويدي عموما بـ 5 ألقاب مع يوفنتوس، كما فاز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

بليز ماتويدي إنتر ميامي الدوري الأمريكي
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