رسميا - كأس الاتحاد الإنجليزي يُلغي مباريات الإعادة في حالة التعادل للموسم المقبل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي إلغاء نظام إعادة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في حالة التعادل لكي يقلل الضغط على أجندة مباريات كرة القدم جراء تبعات تفشي فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد بيانا رسميا قال فيه: "لكي نساعد في تقليل الضغط على جدول مباريات كرة القدم، لن تكون هناك مباريات إعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2020-2021".

وواصل البيان: "بعد موسمين من العوائد المادية الكبيرة للبطولة، تراجعت العوائد مرة أخرى إلى مستويات موسم 2017-2018 بسبب التأثير المالي لتفشي وباء كوفيد 19".

وأشار الاتحاد في بيانه إلى إقامة الجولة الإقصائية الإضافية يوم 1 سبتمبر المقبل ويقام النهائي يوم 15 مايو المقبل.

ما هي مباريات الإعادة؟

في الجولات الأولى الإقصائية وحتى الجولة الرابعة، أي مباراة تنتهي بالتعادل بعد نهاية الوقت الأصلي، يتم إعادة المباراة مجددا بين الفريقين على ملعب الفريق الذي لعب المباراة الأولى خارج ملعبه في تاريخ آخر.

وفي حالة استمرار التعادل بين الفريقين، يتم تقرير الفائز بينهما بواسطة الوقت الإضافي وإن استمر كذلك فسيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ومن الجولة الخامسة للتصفيات وما بعدها، مباريات التعادل لا يتم إعادتها، بل تلجأ إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

وكان الاتحاد الإنجليزي الممتاز قد عمد في وقت سابق إلى تقليل مباريات الإعادة لكي يقلل من ضغط المباريات خلال الموسم الطبيعي قبل أن يتفشى الوباء.

وبدأ منذ الموسم الماضي في تفعيل لعب الوقت الإضافي وركلات الترجيح بداية من الجولة الخامسة مباشرة دون مباريات إعادة.

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