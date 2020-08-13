مدافع بايرن: قادرون على تجاوز برشلونة

يؤمن نيكلاس زوليه مدافع بايرن ميونيخ بفرص فريقه في عبور برشلونة في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بايرن مع برشلونة يوم الجمعة بالبرتغال في مواجهة ربع النهائي من مباراة واحدة.

وقال زوليه في تصريحات لموقع ناديه: "قمنا بتحليل مواجهتنا ضد تشيلسي، وحددنا متى قدمنا دقائق جيدة ومتى كان يجب أن نكون أفضل".

وعن مواجهة البلوجرانا، أضاف "يجب أن نركز على أنفسنا فقط، قادرون على مواجهة أي منافس، وبدون شك سنشاهد الكثير من المقاطع لبرشلونة".

ويشعر زوليه بقدرة فريقه على تجاوز برشلونة، وأوضح "لدينا روح فريق فريدة، في الحقيقة روح الفريق التي نملكها هذا العام كانت جيدة بشكل استثنائي".

وأردف "لدينا أيضاً الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم إحداث الفارق. من الصعب الفوز بلقب دوري الأبطال، لكن أعتقد أن لدينا الفرصة".

زوليه البالغ من العمر 24 عاما عاد للملاعب بعد أشهر طويلة من الغياب، وذلك في لقاء تشيلسي قبل أيام.

وأشار "كان من الرائع أن ألعب أول مباراة لي منذ 9 أشهر ونصف. عودتي للمباريات التنافسية في دوري الأبطال لحظة خاصة للغاية بالنسبة لي. كنت سعيداً لحصولي على بضع دقائق. هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لي".

وأتم "أعتقد أن مستوى لياقتي جيد جداً، لكني بحاجة إلى المزيد من المباريات".

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من دوري الأبطال في دورة مجمعة بالبرتغال بسبب انتشار فيروس كورونا.

اقرأ أيضا

كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب

الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز