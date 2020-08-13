سلبية مسحة الإسماعيلي من فيروس كورونا قبل مواجهة المصري

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 12:33

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

جاءت مسحة الإسماعيلي لفيروس كورونا سلبية للجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة المصري.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي فريق المصري غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم أبلغت الإسماعيلي بسلبية المسحة الطبية.

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وينتظر مجلس إدارة الإسماعيلي قرار اتحاد الكرة بشأن إقامة لقاء الغد أمام المصري من عدمه.

يأتي ذلك بعد إيجابية 20 حالة بفريق المصري واكتشاف حالات جديدة بين لاعبين الفريق البورسعيدي.

وكانت قد تأجلت مواجهة المصري وحرس الحدود بعد اكتشاف 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا.

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