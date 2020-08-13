مران الزمالك – كارتيرون يعقد جلسة مع أوباما وتعليمات خاصة لـ حازم إمام

عقد باتريس كاتيرون المدير الفني لـ الزمالك جلسة سريعة مع يوسف أوباما لاعب الفريق، على هامش مران الفريق.

واطمأن الفرنسي على حالة اللاعب في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة عضلية التي يعاني منها.

وكان أوباما قد غاب عن مواجهتي المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

كما عقد كاتيرون جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق للوقوف على آخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التي يخضع لها بعض اللاعبين ومنهم يوسف أوباما الذي يعاني من إصابة عضلية.

وكذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحي اللذان يخضعان لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما .

ونقل أسامة الصورة الكاملة الخاصة باللاعبين مؤكدا له أن الامور تسير بالشكل الطيب في إطار الخطة الموضوعة، كذلك اطمئن منه المدرب علي كافة الأمور الطبية الخاصة بكافة اللاعبين.

وحرص كاتيرون قبل بدء المران على شرح البرنامج التدريبي للاعبين تمهيدا لتنفيذه في مران اليوم.

وأجريت بعض التدريبات البدنية الخاصة للاعبين على هامش المران وشملت بعض الإطالات والأمور العضلية لزيادة معدل اللياقة البدنية ومعالجة الإرهاق.

وعقب ذلك ركض اللاعبون بشكل خفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق.

ووجه كاتيرون بعض التعليمات الخاصة لحازم إمام على هامش مران وطالبه بمهام فنية خاصة ينفذها في الفترة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة المرمى، فقرة تأهيلية لمدة دقائق معدودة تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، أعقبها تدريبات فنية قوية ركز خلالها المدرب على سرعة رد الفعل كذلك التعامل مع الكرات القريبة.

كما تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، تولي أمير عبدالعزيز المدرب العام مجموعة، وأحمد عبدالروؤف المدرب مجموعة أخرى.

ونفذت المجموعتين بعض الأمور الفنية المعينة بإشراف الفرنسي والذي وجه اللاعبين لبعض التعليمات الخاصة .

عقب ذلك خاض اللاعبين تقسيمة قوية بجزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية.

وعقب اختتام التدريبات سيدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الت 19 بالدوري المصري.

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