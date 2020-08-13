لاعبو الزمالك يجرون مسحة طبية قبل مواجهة المقاصة

خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة مصر للمقاصة.

وأجرى لاعبو الزمالك المسحات تحت إشراف محمد إسامة رئيس الجهاز الطبي قبل انطلاق المران.

وكانت نتيجة مسحة لاعبي الزمالك الأخيرة قبل مواجهة الاتحاد السكندري سلبية بالكامل على مستوى الفريق الأول والطاقم الفني والإداري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة ضمن مواجهات الجولة الـ 19 بعدما خاض مبارياته المؤجلة.

الزمالك فاز على المصري بهدف دون رد، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة.

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