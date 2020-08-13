جريزمان: سنبقى في لشبونة حتى 23 أغسطس لدرجة أنني اصطحبت معي البلاي ستشين

يثق الفرنسي أنطوان جريزمان أن برشلونة سيبقى طويلا في لشبونة عاصمة البرتغال ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لدرجة أنه "اصطحب مع البلاي ستشين" الخاص به.

برشلونة يواجه بايرن ميونيخ الألماني يوم الجمعة المقبل بعدما أقصى البلاوجرانا نابولي من ثمن النهائي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

جريزمان قال لموقع برشلونة الرسمي: "لقد حضرّت حقبيتي لأكون في لشبونة حتى 23 أغسطس المقبل، لقد أحضرت معي البلاي ستشين".

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس وسيتعين على برشلونة تخطي عقبة البافاري ثم الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وليون نحو المباراة النهائية.

وواصل الفرنسي "لدينا 3 مباريات نفوز بها لرفع لقب دوري الأبطال، ولدينا الأدوات التي تساعدنا على ذلك، كل فريق لديه الإمكانية للفوز بمباراة واحدة".

وتابع "نتطلع قُدما لذلك، نعمل تكتيكيا ومستعدون لخوض المباراة".

وأضاف "نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة، لكن نعرف كيفية التأهل للمربع الذهبي، ستكون مباراة جيدة، آمل أن نتأهل، نمر بلحظة جيدة وبإمكاننا لعب مباراة جيدة".

وواصل "علينا أن نلعب سويا في الدفاع والهجوم، ونحاول الحفاظ على الكرة بأكبر قدر ممكن".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي: "بايرن يلعبون جيدا ولديهم مهاجم كبير، لكن لدينا الأدوات التي تمنحنا خوض مباراة كبيرة، علينا النظر لنقاط قوتنا ونحاول التأهل".

وأكمل "هم فريق بدني يعتاد الاستحواذ على الكرة، وسنصعب الأمور عليهم ونلعب بأسلوبنا، بايرن ليس فقط ليفاندوفسكي هناك الأجنحة الهجومية الذين يقدمون الزيادة، توماس مولر وسيرج جنابري جيدين أيضا".

وأتم "ليفاندوفسكي يسجل أهدافا كثيرة لكن الخطر يأتي من أي مكان".

برشلونة يأمل في تحقيق لقب دوري الأبطال بعدما خرج خالي الوفاض الموسم الجاري بخسارة لقب الدوري والسوبر وتوديع كأس ملك إسبانيا من المربع الذهبي.