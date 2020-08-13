مواعيد مباريات الخميس 13 أغسطس 2020.. عودة مواجهات الجولة الـ19 من الدوري ولايبزج ضد أتليتكو

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 11:10

كتب : FilGoal

ديييجو كوستا - أتليتكو مدريد

تستأنف يوم الخميس مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز، إذ يواجه نادي أسوان نظيره مصر في تمام الساعة الرابعة عصرا وتذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2".

كما يواجه سموحة ضيفه المقاولون العرب في السادسة والنصف مساء في نفس الجولة، وتذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1".

وتستكمل مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا النارية، حينما يواجه ريد بول لايبزج نظيره أتليتكو مدريد في التاسعة مساء وتذاع على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق رؤوف خليف.

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