وائل جمعة: ما يحدث حاليا من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي دروس لإدارة نادينا

يرى وائل جمعة نجم دفاع الأهلي الأسبق أن ما حدث من بقاء ورحيل بعض لاعبي الفريق الفترة الماضية يعطي دروسا لإدارة النادي.

ويرى وائل جمعة أن التعاقد مع اللاعبين لمدة خمس سنوات والتفاوض على التجديد قبل عامين من نهاية التعاقد أمر هام.

وقال جمعة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الفترة الماضية وما حدث بها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي وما يحدث حاليا به دروس كثيرة جدا لإدارة نادينا في التعامل مع اللاعبين".

وشدد "أهم تلك الدروس أن من باعك مرة سيقوم ببيعك ألف مرة، ومن اشترى النادي سيتمسك به ويبيع الدنيا والأموال من أجله ويجب تقديره".

وأضاف جمعة "التاريخ حاضر ليذكرنا لماذا كنا جيدين في تلك النقطة، أولا العقود كانت خمس سنوات وقبل نهاية العقد بعامين يتم التفاوض".

وتابع "إن لم يجدد التعاقد، هناك ألف لاعب يتمنى أن يلعب لديك والأمر الثاني لسنا نحن من يصنع تماثيل عجوة ولن يلوي أحد ذراع الأهلي".

وأتم وائل جمعة تصريحاته "دائما وأبدا سيظل الأهلي بمن حضر".

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أمس الأربعاء عن خروج رمضان صبحي من حسابات الفريق بعد إبلاغه للنادي برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

الفتره اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاءورحيل بعض اللاعبين عن الاهلي وما يحدث حاليا فيها دروس كتيره جدالاداره نادينا في التعامل مع اللاعبين اهمها بس اللي باعك مره هيبيعك الف مره وفي برضه اللي اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي .. — Wael Gomaa (@WaelGomaa) August 13, 2020

اقرأ أيضا

كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب

الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز