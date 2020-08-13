جاسبريني: الندم الأكبر أننا كنا قريبين من التأهل.. ومقولة مورينيو ثبت صحتها

أبدى جانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا ندمه على خسارة بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

الفريق الفرنسي قلب الطاولة وخطف بطاقة التأهل في الوقت بدلا من الضائع بتسجيل هدفين وتأهل للمربع الذهبي.

جاسبريني قال لشبكة سكاي سبورتس عقب نهاية اللقاء: "الندم الأكبر أننا كنا قريبين من تحقيق تأهل استثنائي".

وتابع "نشعر بالرضا لما قدمناه في دوري الأبطال هذا الموسم، نتحسن باستمرار ضد أفضل الفرق في أوروبا ولا يسعنى سوى شكر اللاعبين على ما قدموه هذا الموسم".

وواصل "الأمر مخيب للآمال لأننا اقتربنا كثيرا، وهناك أفضل لاعبي العالم، مبابي ونيمار في وقت محدد أشعلوا المباراة".

وأضاف "تلقي هدفا في الوقت القاتل يؤلم أكثر، في النهاية كنا منهكين بسبب ركضنا المستمر، لا يسعني سوى شكر اللاعبين".

وأوضح "دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة جدا، أتذكر أنني قرأت جملة لـ مورينيو بأنها بطولة التفاصيل، التفاصيل تُحدث الفارق عندما تكون المواجهات متكافئة".

وأكمل "تفوقنا 90 دقيقة، وكنا نظهر منظمين في الكرات الثابتة، ديسمتي أهدر كرة، وكان من الممكن الاستفادة من المرتدات، لكن مجددا إنها التفاصيل".

واستدرك "على أي حال الجماهير في بيرجامو ستحتفل، الفريق قدّم كل شيئا ممكنا، هذا ما طُلب منا، لدينا الشغف والأفكار ليس بالضرورة المال".





























































وعن غياب السلوفيني يوسيب إيليتيتش وتأثيره على الفريق قال: "هدف باشاليتيش ذكرّني بإنهاء يوسيب إيليتيتش للفرص، لم نكن في الهجوم مثل السابق لأننا استبدلنا لاعبي الوسط لتعويض إيليتيتش والذين لديهم خصائص مختلفة وبإمكانهم التسديد من بعيد والركض نحو منطقة الجزاء".

وأردف"لويس مورييل بدأ من على مقاعد البدلاء لقلب الأمور في الشوط الثاني مثلما كان يفعل سابقا هذا الموسم".

واستمر "نحن محبطون للغاية لأننا شعرنا بأننا في المربع الذهبي وهذا شي غير عادي، علينا التحسن الموسم المقبل ليس بالضرورة في النتائج التي ستكون صعبة بل كفريق".

وتطرق جاسبريني في الحديث عن الدوري الإيطالي: "أنهينا الموسم في الدوري الإيطالي بالمركز الثالث للموسم الثاني، لكن هناك فرق تبتعد عنا بـ 10 أو 12 نقطة والذين لا يريدون أن يبقوا في مراكزهم".

وأضاف "لن نفكر في بداية الموسم في لقب الدوري، هدفنا البناء والتحسن وسننظر كيف سيسير الفريق، هدفنا دائما يأتي مع الوقت".

وأتم "في الحقيقة الرئيس يطلب دائما الحصول على 40 نقطة لضمان البقاء في الدوري، ومن ثم نرفع سقف الطموح، سعداء بالتأهل الموسم المقبل لدوري الأبطال وهو ما يعد نجاحا".

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