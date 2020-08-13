توخيل: باريس سان جيرمان استحق الفوز

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعد إهدار نيمار أمام أتالانتا

أصر توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن فريقه يستحق الفوز والتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان حقق الفوز في الدقائق الأخيرة على حساب أتالانتا في ربع نهائي المسابقة الأوروبية بفضل هدفي ماركينيوس وإيريك تشوبو موتينج.

وقال المدرب الألماني عقب نهاية اللقاء: "اليوم الذكرى الـ 50 على تأسيس النادي ومباراة مثل تلك في مناسبة تاريخية، لقد فزنا بـ 4 ألقاب هذا الموسم والآن نحن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

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وتابع عبر إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "وبالفعل لن ننسى هذا اليوم".

وأضاف "بعد مرور وقت طويل دون تسجيل هدف راودتني بعض الشكوك لكني كنت مؤمنا أننا بإمكاننا تسجيل هدفا".

وأكمل "وقلت إنه إذا سجلنا الهدف الأول سنسجل الثاني والمباراة كانت قوية والفوز مستحق"

وأتم "عندما يحالفك الحظ تحصل على مبتغاك وعندما تشاهد المباراة تقول الفوز مستحق".

باريس تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 25 عاما.

وسينتظر بطل فرنسا الفائز من مباراة أتليتكو مدريد وريد بول لايبزج في نصف النهائي.

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