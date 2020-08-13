نيمار: لم أفكر مطلقا في توديع دوري أبطال أوروبا

لم يفكر نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في توديع دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا.

البرازيلي صنع هدف التعادل القاتل وساهم في هدف الفوز ليقلب الفريق الباريسي الطاولة على أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نيمار قال لـ "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "لم أفكر مطلقا في توديع دوري الأبطال منذ بداية الإحماء قبل المباراة".

وواصل "لا شيء يمنعني من التفكير في الوصول للنهائي، الأمر صعبا لكننا فريق كبيرا وعائلة حقيقية".

وأكمل "من المستحيل التفكير في أننا قد نغادر المسابقة".

وأردف "سيتعين علينا التعافي لأن هذه المباراة استغرقت الكثير منا ذهنيا ونحن سعداء جدا بالتأهل، وعلينا القيام بكل ما في وسعنا لتقديم أداء رائع آخر وآمل أن نصل إلى النهائي".

أفضل لاعب في المباراة عبر تحدث عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "الفوز كان مهما بعد مرور 50 عاما على تأسيس هذا النادي".

وأتم "مباراة كانت صعبة ونجحنا في النهاية وتشوبو منحنا الفوز".



























































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