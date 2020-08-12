باشاليتيش: كنا قريبين جدا ولكن هذا هو دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ماريو باشاليتيش - أتالانتا

أبدى الكرواتي ماريو باشاليتيش حزنه من خروج أتالانتا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الوقت القاتل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكرواتي سجل هدف تقدم الفريق الإيطالي لكنهم ودعوا المسابقة في الوقت بدلا من الضائع بعدما سجل لاعبو باريس هدفين في الوقت القاتل.

باشاليتيش قال عبر شبكة سكاي سبورتس الإيطالية: "إنه لأمر مؤسف، لقد كنا قريبين جدا، ولكن هذا هو دوري أبطال أوروبا، يمكن للفرق ذات الجودة العالية تسجيل هدفين في دقيقتين".

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وتابع "خيبة الأمل موجودة، وكذلك الندم، لكننا نريد أن نتطلع إلى الأمام ونكون أكثر استعدادا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأضاف "لقد فعلنا كل ما في وسعنا، ليس هناك شك في ذلك، ولكن هذه الفرق لديها الكثير من الصفات الفردية التي يمكن أن تؤذيك في أي لحظة".

وأتم "أعتقد أننا أثبتنا قدرتنا على القتال مع أقوى الخصوم وآمل أن نتمكن من فعل الشيء نفسه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

باريس سان جيرمان سينتظر الفائز من مواجهة أتليتكو مدريد وريد بول لايبزج لمعرفة هوية منافسه في المربع الذهبي.

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