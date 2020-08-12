رئيس الإنتاج الحربي: أتمنى من استادات توضيح أن الملعب لا يزال اسمه السلام.. لا أزمة في شعار الأهلي

طلب أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي من مسؤولي شركة استادات توضيح أن ملعب السلام لا يزال بنفس الاسم وليس استاد الأهلي كما يقال.

وكان الأهلي قد افتتح اليوم الأربعاء حصوله على ملعب السلام وأطلق عليه اسم الأهلي خلال فترة حق الانتفاع بحضور مجلس إدارة النادي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال أشرف عامر: "وفقا للتعاقد بين هيئة الإنتاج الحربي مع شركة استادات فملعب السلام لم ولن يتغير اسمه وعدم تغيير هويته كان الطلب الأساسي".

وتابع رئيس الإنتاج الحربي "نتمنى من وسائل الإعلام تحري الدقة في ذلك لأننا نرى الجميع يقول استاد الأهلي".

وأضاف "لا مشكلة في شعار النادي الأهلي فوق اسم ملعب السلام بالإضافي للراعي الخاص بالنادي".

وشدد "اسم الأهلي يزيد من شأن كل ما يرتبط به ولا مشكلة بيننا مطلقا، لكن أتحدث عن التعاقد وشروطنا وقتها".

وأتم تصريحاته "أتمنى من شركة استادات توضيح أمر اسم استاد السلام وأن التعاقد كان بالاتفاق على عدم المساس به".

ويستضيف الإنتاج الحربي فريق الأهلي مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب

الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز