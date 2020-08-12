في الجول يكشف – رد فعل فايلر بعد فشل انضمام رمضان لـ الأهلي وكيف يفكر في تعويضه

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 23:39

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - ريني فايلر

بعكس المتوقع، لم يستقبل ريني فايلر المدير الفني للأهلي خبر فشل انضمام رمضان صبحي لـ الأهلي بغضب.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي أن فايلر لم يقابل الأمر بغضب، بل وأوضح أنه كان متوقعا بسبب طول فترة المفاوضات التي انتهت بالفشل واقتراب اللاعب من الانضمام إلى بيراميدز.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن فايلر منذ إصابة رمضان قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، دأب على تجهيز جونيور أجايي، ومن بعده محمود عبد المنعم "كهربا"، للعب نفس أدوار رمضان الذي تألق مع فايلر منذ بداية الموسم الجاري مع الأهلي.

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ويعمل فايلر مع الثنائي لتجهيزهما بشكل أكبر لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل، الأهم بالنسبة لفايلر بحسب المصدر.

وأكمل المصدر "بالنسبة لخططه في الموسم المقبل، فإن طول فترة المفاوضات مع هدرسفيلد حول رمضان دفعت فايلر لطلب التعاقد ومنح الضوء الأخضر للتعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب".

وأوضح "فايلر يرى أن طاهر سيمنحه حلولا على الجناحين وتحت رأس الحربة".

وأتم "فايلر أيضا يعول على محمد شريف في الأدوار التي كان يلعبها رمضان مع الأهلي في الموسم المقبل مع عودته من الإعارة من إنبي".

وأعلن الأهلي عدم التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي للاستمرار مع القلعة الحمراء بعد الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء اللاعب، وتفضيل الجناح المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الانضمام إلى بيراميدز.. (طالع التفاصيل)

وسيوقع رمضان صبحي على عقد يمتد مع بيراميدز لمدة 3 مواسم، بقيمة 80 مليون جنيه (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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