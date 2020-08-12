الأهلي يعلن: يمكننا زيادة سعة الملعب بـ 10 آلاف مشجع.. ونوفر 210 مليون بسببه

أعلن الأهلي أنه يحق له زيادة السعة الاستيعابية لملعب الأهلي WE السلام.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "مكاسب عديدة يحققها الأهلي على المستويين الفني والمادي من افتتاح استاد النادي الجديد خاصة بعد أن تم الانتهاء من كل أعمال التطوير التي يشهدها الاستاد، ليصبح في أفضل صورة تليق بمكانة نادي القرن".

وأضاف "ومن أهم المكاسب التي يحققها الأهلي من افتتاح استاده الجديد توفير كل سبل الراحة للجماهير خلال المباريات، وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة الأهلي، ويضعه دائما في مقدمة أولوياته، خاصة بعد تطوير كل مرافق الاستاد، مما يسهل عملية الدخول والخروج، والتوجه بسهولة للمدرجات، ويضمن عدم حدوث تكدس أو زحام خلال المباريات".

وأردف "ويملك استاد الأهلي الجديد ميزة إمكانية السماح بإضافة نحو 10 آلاف مشجع على سعته الاستيعابية، وهو ما يعني إمكانية زيادة أعداد جماهير الأهلي، في حالة السماح بعودة الجماهير مجددًا للمدرجات، كما يحق للنادي، وفقًا للعقد المبرم مع شركة استادات القابضة، أن تتولى الشركة توفير استاد بسعة أكبر لاستضافة أي مباراة للفريق إذا لزم الأمر، كما يتيح التعاقد الحق للأهلي في استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء استاد النادي الجديد، الذي يمتلكه في أي وقت يراه".

وأوضح "ويحقق افتتاح استاد النادي الجديد العديد من المكاسب المادية، من بينها توفير أكثر من 210 ملايين جنيه سنويا، هي حصيلة مصاريف الانتقالات وحجز الفنادق للفريق الأول لكرة القدم في المباريات التي تقام خارج القاهرة".

واستدرك "ويتيح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام الحفاظ على حقوق الرعاة بنشر أسمائهم داخل الملعب، مما يعزز من مكاسب كل الأطراف. ومن مكاسب افتتاح استاد النادي الجديد تحسين جودة النقل التلفزيوني، من خلال تركيب كاميرات ثابتة في الملعب، للمساعدة على النقل والتغطية للنادي وقناته الفضائية بالشكل الذي يتناسب مع عملية التطوير الأخيرة".

وأتم ويشمل التعاقد المبرم بين الأهلي وشركة استادات القابضة وجود استراحة للناشئين وملاعب للتدريب، بما يتماشى مع عمليات التطوير الذي يشهده القطاع في الفترة الأخيرة، ومن بينها التعاقد مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش مديرا فنيا للقطاع".

وأتم "كما يضم استاد الأهلي الجديد بعد أعمال التطوير غرف ملابس على أرقى مستوى، وصالة جيم، وتجهيزات عديدة لتوفير كافة متطلبات الأجهزة الفنية لفرق النادي المختلفة".

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