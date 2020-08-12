ليلة الأبطال – مؤتمر سيميوني: الفوز على ليفربول ليس نقطة مرجعية.. وأفكر فقط في لايبزج ومدربهم الرائع

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 22:07

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني

أوضح دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد أن الفوز ليفربول لن يكون الحماس قل بمرور الوقت قبل مواجهة ريد بول لايبزيج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة كبيرة أمام فريق ومدرب رائع".

وتابع "لاعبو لايبزج يغيرون مراكزهم بشكل متتالي ويهاجمون كثيرا، وأرقامهم تدل على ما هم قادرين عليه لذلك علينا أن نحترمهم كثيرا".

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وعن الانتصار على ليفربول في ثمن النهائي "لا اعتقد أن الفوز على ليفربول قد يكون نقطة مرجعية لأن الحماس قبل بمرور والوقت، ولأن الفوز مر عليه وقتا طويلا".

وواصل عن حالة الفريق البدنية: "واجهت الأمر بأفضل طريقة وستكون الأمور على ما يرام".

وعن غياب الثنائي أنخيل كوريا وشيم فيرساليكو بسبب الإصابة بـ فيروس كورونا أكمل "نأمل في يتواجدا معانا إذا استكلمنا مشوارنا في البطولة، يقدمون كل ما لديهم للفريق عندما يكون الأمر ضروريا".

وأتم "لا أفكر في أي شيء لا يقودنا إلا لمباراة الغد، ما يقوله البعض لا يهمني، فقط الخصم ومدربه الرائع هما ما يشغلوا تفكيري".

ويأمل أتلتيكو مدريد في الوصول للمربع الذهبي للمرة الرابعة في آخر 7 مواسم.

ويظهر ريد بول لايبزج لأول مرة في ربع نهائي دوري الأبطال.

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ليلة الأبطال دييجو سيميوني أتليتكو مدريد ريد بول لايبزيج
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