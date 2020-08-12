وزير الرياضة: سعيد بافتتاح استاد الأهلي الذي يخدم الرياضة المصرية وعملية التطوير

أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضور افتتاح استاد الأهلي وأن ذلك يخدم الرياضة المصرية.

وحصل الأهلي على استاد السلام كحق انتفاع بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال أشرف صبحي في كلمته: "أعرب عن امتناني وشعوري بالسعادة في ظل حدث جديد".

وأضاف "لدينا حقوق اسمية وحقوق انتفاع وتطوير منشأ كدفعة قوية في الرياضة بمصر".

وتابع "كوزير للشباب والرياضة أتوجه بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب ولا أنسى شركة وطنية مثل استادات".

وواصل تصريحاته "نشاهد دقة حفل افتتاح الملعب الذي يخدم الرياضة المصرية، وأبارك هذا الحدث وهذه الإضافة ونسعى لتطور مستمر للكرة المصرية".

وأتم تصريحاته "تأتي تلك الخطوة في ظل دعم القيادة السياسية في البلاد للرياضة من أجل مواصلة التطوير".

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