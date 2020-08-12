الخطيب يهاجم "أشخاص أسلوبهم متدني": اعملوا لنجاحكم وليس لإفشال الأهلي.. قريبا سأتحدث

انتقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "أشخاص أسلوبهم متدني" وطالبهم بالعمل لنجاحهم وليس لإفشال الأهلي.

وشدد الخطيب على أنه لا يتحدث كثيرا ولم يكن ينوي التحدث لكن سيتحدث قريبا في هذا الأمر.

وقال الخطيب في كلمته بافتتاح استاد الأهلي: "منذ أسبوعين فقط كنا نفتتح تطوير قناة الأهلي لتليق بجماهير واسم النادي الأهلي".

وأضاف "الآن نفتتح استاد النادي الأهلي الحلم الذي كنا ننتظره، استاد الأهلي والسلام سيوفر الكثير على النادي الفترة المقبلة".

وافتتح الأهلي حصوله على استاد السلام كحق انتفاع بحضور محمود الخطيب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشدد الخطيب "هذا لا يجعلنا أن نتناسى حلمنا الأكبر بإنشاء استاد الأهلي، نحن نعمل ونعمل كثيرا ولكن لا نتحدث كثيرا سوى بعض إتمام الأمور".

وتابع "نحن نعمل ولدينا خطط ونعمل على الحلم الأكبر وإن شاء الله قريبا سيكون هناك خطوات في هذه النقطة".

وأضاف رئيس الأهلي "أشكر إدارة الإنتاج الحربي لوجودنا في هذا الصرح الكبير، ووزارة الشباب والرياضة، فالدكتور أشرف صبحي مثل النحلة لا يكل وداعم لكل الرياضيين والشباب والقادم أفضل إن شاء الله".

وواصل الخطيب حديثه "أتوجه بالشكر لشركة استادات في ظل التطوير والعمل باستمرار واحترافية كاملة وجهد مبذول، الشكر الكبير في النهاية لجماهير وأعضاء النادي ومستمرون في الحلم الأكبر وهو إنشاء استاد الأهلي الخاص".

وانتقل الخطيب بالحديث قائلا: "لا أتحدث كثيرا ولكن لا يمكن ألا أتحدث عن ذلك الأمر، هناك أشخاص أسلوبهم متدني والأهلي لا يمكن أن يرد لأنه قيمة كبيرة جدا ولا ينزل إلى هذا الأسلوب".

وشدد "قيمة الأهلي كبيرة جدا والدليل أن يلتف حوله كل هؤلاء، أقول لهؤلاء الأشخاص اعملوا لصالحكم لنجاحكم وليس لإفشال الأهلي".

وتابع "النادي الأهلي راقي ولا ينزل لمثل هذا المستوى، لا أريد الحديث عن هذا الأمر كثيرا لكن قريبا سأتحدث".

وأتم تصريحاته "أوجه رسالتي لكل الأعضاء والجماهير واللاعبين، النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا وأكبر من أي أحد، افرحوا بناديكم وافخروا به".

اقرأ أيضا

كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب

الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز