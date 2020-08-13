أتلتيكو مدريد وريد بول لايبزج.. مواجهة أصحاب المركز الثالث

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 01:24

كتب : إسلام أحمد

ألفارو موراتا - أتليتكو مدريد

في ثاني أيام ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سيلتقي ثالث الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد مع ثالث الدوري الألماني ريد بول لايبزج.

كلا الفريقين حقق نتائج طيبة في الموسم الجاري بعد استئناف النشاط وتأكدت مشاركته في الموسم المقبل من دوري الأبطال الذي يبدأ أكتوبر المقبل.

أتليتكو مدريد سيخوض مباراة ربع نهائي لدوري الأبطال للمرة الخامسة في آخر 7 سنوات، بينما يظهر لايبزج لأول مرة في تاريخه بتلك المرحلة.

الفريق الإسباني لم يخسر أي مباراة منذ استئناف المسابقات خلال 18 مباراة بعدما أقصى ليفربول حامل اللقب من ملعب أنفيلد.

كما يتسلح بتفوقه أمام الفرق الألمانية في الأدوار الإقصائية إذ فازت كتيبة دييجو سيميوني على باير ليفركوزن في 2015 وبايرن ميونيخ في 2016.

في المقابل فأن كتيبة يوليان ناجلسمان خسرت مباراة واحدة فقط في 15 مباراة له وجاءت أمام بوروسيا دورتموند في مباراة حسم المركز الثاني بالدوري الألماني.

وسيغيب تيمو فيرنر عن صفوف لايبزج بعد انتقاله صوب تشيلسي الإنجليزي، تاركا هجوم الفريق في أقدام الدنماركي يوسف بولسن والتشيكي باتريك تشيك.

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بينما سيغيب أنخيل كوريا وشيم فيرساليكو عن صفوف أتلتيكو مدريد بعد تأكد إصابتهم بـ فيروس كورونا وسيخضع كلاهما للحجر الصحي ولم يسافرا مع الفريق لـ لشبونة.

فنيا فأن رحيل فيرنر سيفتح الباب لظهور أكبر للقائد مارسيل سابيتزر والذي سجل مرتين في شباك توتنام في إياب دور الـ 16 ويعتمد على يوليان ناجلسمان بشكل كبير في التسجيل من أي مكان في الملعب نظرا لقدارت النمساوي الهجومية.

في المقابل ستتوجه الأنظار نحو البرتغالي الشاب جواو فيليكس في هجوم الفريق الإسباني، لكن لا ننسى ألفارو ماوراتا والذي سجل 8 أهداف من 15 هدفا في دوري الأبطال بالأدوار الإقصائية والذي قد يلعب دور البديل المثالي.

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التشكيل المتوقع لـ لايبزج

حراسة المرمى: بيتر جالوتشي

الدفاع: لوكاس كلوسترمان – دايو أوباميكانو – مارسيل هالستنبرج

الوسط: نوردي موكيلي – كيفين كامبل – كونراد ليمير – خوسيه أنجيلينيو

الهجوم: إيميل فورسبرج – مارسيل سابيتزر – يوسف بولسن

الغيابات: كوناتيه – تيمو فيرنر

التشكيل المتوقع لـ أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سانتياجو أرياس – خوسيه خيمينيز – سافيتش – رينان لودي

الوسط: ماركوس يورينتي – كوكي – ساؤول – فيريرا كاراسكو

الهجوم: جواو فيليكس – دييجو كوستا

الغيابات: شيم فيرسالكو – أنخيل كوريا

الحكم

البولندي زيمون مارسينياك سبق أن أدار مباراة لأتلتيكو مدريد في الموسم الجاري وانتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدف دون مقابل على ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

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كما سبق له إدارة مواجهة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2016 والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني 1-0.

في دوري الأبطال هذا الموسم أدار 4 مباريات وأشهر 13 بطاقة صفراء واحتسب ركلتي جزاء.

الملعب

يستضيف ملعب جوزي ألفالادي معقل سبورتينج لشبونة مواجهة اليوم وأيضا مواجهة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون.

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كما ستقام أحد مباراتي نصف النهائي على نفس الملعب.

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