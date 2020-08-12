تمثال لـ صالح سليم بملعب الأهلي WE.. تسمية مدرج الدرجة الثالثة بـ 72

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 20:50

كتب : عاطف شادي

صالح سليم

أعلنت شركة المصرية للاتصالات we شريك الأهلي الإعلاني في الحصول على حق الانتفاع الخاص بملعب السلام، عن وضع تمثال لرئيس الأهلي التاريخي صالح سليم في مدخل الاستاد.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي، أن الملعب سيشهد وضع مجسم وتمثال ضخم لنسر النادي على بوابة الملعب، وسيتم إذاعة أغنية الأهلي وفيلم تسجيلي قصير على شاشاته قبل كل مباراة، وتسمية البوابة الرئيسية باسم الأهلي والبوابات الأخرى بأسماء النجوم الراحلين، وتنفيذ نسر الكتروني يطير فوق الملعب مع بداية المباريات وعند إحراز كل هدف، مع إطلاق اسم "مدرج 72" على مدرج الدرجة الثالثة، وتنفيذ مجسم لتخليد ذكرى الشهداء في المدرج".

وأضافت "وكذلك إطلاق اسم الراحل صالح سليم على المقصورة الرئيسية للإستاد وتخصيص مقعد خال باسمه وتصميم مدرج للعائلات يتوافر به خدمات فندقية، ومدرج لكبار الزوار والشخصيات الهامة، ومدرج لفرق الأهلي من الناشئين والشباب".

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وأكمل بيان الشركة: "شركة استادات القابضة صاحبة حقوق إدارة الملعب عملت على تطوير كافة منشآته من خلال الممرات المؤدية للمدرجات التي ستحكي قصصا حول كل بطولة حققها الأهلي، إضافة إلى جعل نفق اللاعبين شفافا ويظهر من خلفه الكؤوس والبطولات، وتطوير غرف الملابس لتصبح مجهزة بساونا وجاكوزي وحمام بخار، وشاشة عرض باللمس للمدير الفني يشرح عليها خطة وطريقة اللعب، مع توسعة مدرج الصحفيين".

وأوضح "وكذلك تم تخصيص منطقة آمنة للأطفال، ومنطقة لذوي القدرات الخاصة مجهزة بكراسي ومصاعد تسهل عليهم الوصول لأماكن تواجدهم وشاشات لضعاف الإبصار وتمكين ضعاف السمع من الاستماع للتعليق بسماعات وشرح بلغة الصم والبكم، ومقاهي ومطاعم وحجرات فندقية، بالإضافة إلى الأهلي ستورز ومنطقة لانتظار سيارات وقاعة للمؤتمرات".

كما كشفت عن تفاصيل التجهيزات التي أجرتها شركة "استادات القابضة" صاحبة حقوق إدارة الاستاد.

وتضم تجهيزات الملعب، تقديم خدمات متطورة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الشركة المصرية للاتصالات عبر شبكة حديثة من الألياف الضوئية تتيح للمشجعين استخدام التطبيقات الذكية المختلفة في مشاهدة المباريات ومتابعة تدريبات الفرق وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تضاهي ما تقدمه استادات الأندية العالمية.

ويضم مشروع "استاد الأهلي - WE - السلام"، عدة مشروعات عملاقة ومراحل متتالية للتطوير سيتم افتتاحها تباعا، وعلى رأسها مشروع "متحف الأهلي"، والذي يضم جميع الكؤوس والألقاب التي حصل عليها النادي على مدار تاريخه، بجانب ممتلكات نجوم الأهلي التاريخيين، ومجسمات ثلاثية الأبعاد لأهم اللحظات التي مر بها النادي، بالإضافة إلى ماكيت لفروع النادي، ومتحف الشمع والطين الأسواني، وكذا بانوراما الأهلي، لتحكي بنظام تفاعلي تاريخ وبطولات النادي بطريقة الهولوجرام.

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