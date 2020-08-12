رسالة من آل الشيخ: اخجلوا.. للمرة المليون لا علاقة لي بشيء

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، رسالة عبر حسابه على فيسبوك.

وقال آل الشيخ: "اخجلوا، كيف أشرح أن لا علاقة لي بأي شيء يحدث".

وأضاف "هو الواحد في إيه ولا إيه؟ هذا شغل ممنهج وليس صدفة".

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وأردف "اسم تركي شماعة لكل شيء؟ عيب عيب".

وأتم "للمرة المليون لا علاقة لي بأي شيء ولن يكون لي علاقة بأي أمر مهما حدث".

وقبل ساعات، أعلن الأهلي عدم التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي للاستمرار مع القلعة الحمراء بعد الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء اللاعب، وتفضيل الجناح المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الانضمام إلى بيراميدز.(طالع التفاصيل)

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