تشكيل ليلة الأبطال - مبابي على دكة بدلاء سان جيرمان.. وجوميز وزاباتا في هجوم أتالانتا
الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 20:08
كتب : FilGoal
يبدأ الفرنسي كيليان مبابي من على دكة بدلاء باريس سان جيرمان في مواجه أتالانتا بأولى مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي.
فيما يقود الكولومبي دوفان زاباتا هجوم الفريق الإيطالي ومن خلفه الكرواتي ماريو باشاليتش والقائد أليخاندرو جوميز.
المباراة تقام على ملعب النور "لا لوش" معقل بنفيكا في العاصمة البرتغالية لشبونة.
ويلتقي أتالانتا وباريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخهما رسميا.
تشكيل أتالانتا
حراسة المرمى: ماركو سبورتيللو
الدفاع: رافائيل تولوي – ماتيا كالادرا – بيرات ديجمستي
الوسط: روبن جوسنيس – ريمو فرولر – مات دي رون – هانس هاتيبور
الهجوم: أليخاندرو جوميز – ماريو باشاليتش – دوفان زاباتا
تشكيل باريس سان جيرمان:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: ثيلو كيرير – بيرنسيل كيمبيبي – تياجو سيلفا – خوان برنات
الوسط: ماركينوس – أندير هيريرا – أدريسا جايا
الهجوم: بابلو سارابيا – نيمار – ماورو إيكاردي
The starting XI 🆚 @Atalanta_BC👊#ATAPSG
🔴🔵#AllezParis pic.twitter.com/nWJtb2GvXj— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2020
الفائز من مواجهة اليوم سيخوض لقاء المربع الذهبي أمام الفائز من أتلتيكو مدريد وريد بول لايبزج.
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