انتهى - افتتاح استاد الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الإعلان عن افتتاح استاد الأهلي بعد حصول النادي الأحمر على حق انتفاع من استاد السلام.

وحصل الأهلي على حق انتفاع من استاد السلام وتم تحويل اسمه إلى استاد الأهلي بالإضافة إلى اسم استاد السلام، ليخوض عليه الفريق الأحمر مبارياته في السنوات المقبلة.

انتهاء الحفل

21:30: انطلاق المباراة الاستعراضية

21:15 تشكيل المباراة الاستعراضية

يتولى محمد يوسف وربيع ياسين نجما الأهلي السابقين مهمة القيادة الفنية لكل فريق، بينما يتكون طاقم التحكيم من سمير عثمان ويساعده أيمن دجيش ووائل مصطفى.

ويتكون الفريق الذي يرتدي قميص الأهلي الأسود من طارق سليمان، وتامر دسوقي، وأحمد بلال، وسيد معوض، وسامي قمصان، وعادل مصطفى، ومحمد فاروق، وأحمد أيوب، وإسحاق أول، وإسلام الشاطر، ومحمود أبو الدهب، وعمرو أنور، وأسامة حسني، وأحمد ثابت.

بينما يتكون الفريق الأحمر من أحمد فوزي، وأمير عبد الحميد، وشادي محمد، وحمدي أبو راضي، وسمير كمونة، وشريف عبد الفضيل، وأحمد عبد الظاهر، وأحمد صديق، وأحمد السيد، وهاني العجيزي، وعبد الحميد حسن، وخالد عيد، وزكريا حسين، وخالد بيبو.

21:00 كلمة محمود الخطيب

"من أسبوعين فقط كنا نفتتح تطوير قناة الأهلي لتليق بجماهير واسم النادي الأهلي".

"الآن نفتتح استاد النادي الأهلي الحلم الذي كنا ننتظره، استاد الأهلي والسلام سيوفر الكثير على النادي الفترة المقبلة".

"هذا لا يجعلنا أن نتناسى حلمنا الأكبر بإنشاء استاد الأهلي، نحن نعمل ونعمل كثيرا ولكن لا نتحدث كثيرا سوى بعض إتمام الأمور".

"نحن نعمل ولدينا خطط ونعمل على الحلم الأكبر وإن شاء الله قريبا سيكون هناك خطوات في هذه النقطة".

"أشكر إدارة الإنتاج الحربي لوجودنا في هذا الصرح الكبير، ووزارة الشباب والرياضة، فالدكتور أشرف صبحي مثل النحلة لا يكل وداعم لكل الرياضيين والشباب والقادم أفضل إن شاء الله".

"أتوجه بالشكر لشركة استادات في ظل التطوير والعمل باستمرار واحترافية كاملة وجهد مبذول".

"الشكر الكبير في النهاية لجماهير وأعضاء النادي ومستمرون في الحلم الأكبر وهو إنشاء استاد الأهلي الخاص".

"لا أتحدث كثيرا ولكن لا يمكن ألا أتحدث عن ذلك الأمر، هناك أشخاص أسلوبهم متدني والأهلي لا يمكن أن يرد لأنه قيمة كبيرة جدا ولا ينزل إلى هذا الأسلوب".

"قيمة الأهلي كبيرة جدا والدليل أن يلتف حوله كل هؤلاء، أقول لهؤلاء الأشخاص اعملوا لصالحكم لنجاحكم وليس لإفشال الأهلي".

"النادي الأهلي راقي ولا ينزل لمثل هذا المستوى، لا أريد الحديث عن هذا الأمر كثيرا لكن قريبا سأتحدث".

"أوجه رسالتي لكل الأعضاء والجماهير واللاعبين، النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا وأكبر من أي أحد، افرحوا بناديكم وافخروا به".

20:52 كلمة من وزير الشباب والرياضة

أشرف صبحي وزير الرياضة

"أعرب عن امتناني وشعوري بالسعادة في ظل حدث جديد, لدينا حقوق اسمية وحقوق انتفاع وتطوير منشأ كدفعة قوية في الرياضة بمصر".

"كوزير للشباب والرياضة أتوجه بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب ولا أنسى شركة وطنية مثل استادات".

"نشاهد دقة حفل افتتاح الملعب الذي يخدم الرياضة المصرية، وأبارك هذا الحدث وهذه الإضافة ونسعى لتطور مستمر للكرة المصرية".

20:45 كلمة لـ زاهي حواس

20:42 السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

20:40 انطلاق حفل الافتتاح

20:30 الخطيب وصبحي يتفقدان أرضية الملعب، وتواجد النسر في منتصف الملعب قبل الافتتاح

20:15 زيارة لمحمود الخطيب وأشرف صبحي لغرفة الملابس والمؤتمر الصحفي بعد التجديد.

19:45 وصول محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

19:30: بداية وصول ضيوف الحفل



























































تابع مع FilGoal.com لحظة بلحظة.

شاهد بث مباشر لحفل الافتتاح من هنا