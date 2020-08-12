سموحة لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق بالكامل استعدادا لمواجهة المقاولون

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 17:29

كتب : هاني العوضي

هدف سموحة في شباك الأهلي

كشف عبد الباري المليجي المدير الإداري بفريق سموحة عن سلبية مسحة الجميع قبل مواجهة المقاولون.

ويلعب سموحة أمام المقاولون مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وقال عبد الباري المليجي لـ FilGoal.com: "جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية بالكامل".

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وكشف إداري سموحة "حصلنا على النتيجة والحمد لله سلبية للفريق بالكامل وجاهزون لمواجهة المقاولون".

ويفتتح سموحة مشوار استئنافه لمسابقة الدوري غدا الخميس عند مواجهة المقاولون.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

أما المقاولون العرب ففي المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطتين عن المركز الثاني.

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