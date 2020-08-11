انتهت الدوري الأوروبي- شاختار (4) (1) بازل.. ولفرهامبتون (0) (1) إشبيلية.. مواجهات قوية في المربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي ربع نهائي الدوري الأوروبي بين شاختار دونتيسك الأوكراني وبازل السويسري، وولفرهامبتون الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.

المواجهات تقام في ألمانيا دون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

وسبق أن تأهل إنتر الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي للمربع الذهبي أمس بعد التفوق على باير ليفركوزن وكوبنهاجن على الترتيب.

ولفرهامبتون × إشبيلية

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية اللقاء

ق 87: أوكامبوس يسجل هدف التقدم لإشبيلية برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: ياسين بونو يتألق ويتصدى لركلة جزاء سددها راؤول خيمينيز.

بداية اللقاء

شاختار دونتيسك × بازل

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

ق 92+2: بازل يقلص الفارق بهدف حفظ ماء الوجه عن طريق فان فلوسفينكل.

ق 88: دودو يسجل هدف الفريق الأوكراني الرابع.

ق 75: آلان باتريك يحسمها بالهدف الثالث من علامة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: تايسون يضيف الثاني لـ شاختار.

ق2: الهدف الأول لشاختار عن طريق جونيور مواريس.

بداية اللقاء