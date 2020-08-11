ماركا: ريال مدريد يقرر عودة أوديجارد

يعتقد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن الوقت قد حان لإضافة بعض الطاقة والحيوية في الفريق خاصة في خط الوسط، وكان طلبه الأول عودة مارتن أوديجارد.

وتألق اللاعب النرويجي الشاب خلال هذا الموسم الذي قضاه مع ريال سوسيداد على سبيل الإعارة.

وسينضم أوديجارد إلى تدريبات ريال مدريد في الأيام المقبلة، ويثق زيدان أن صانع الألعاب النرويجي جاهز ليكون لاعبا في تشكيل بطل الليجا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية.

وأشارت إلى أن أوديجارد أيضا يثق في قدرته على تحقيق حلمه في أن يصبح لاعبا أساسيا في ريال مدريد.

وفي نفس الوقت، كان المسؤولون في ريال سوسيداد يتوقعون استمرار أوديجارد معهم في الموسم المقبل، نظرا لأنه كان على وشك دخول السنة الثانية من عقد إعارة لمدة عامين، إلا أن ريال مدريد كان لديه خيار استعادته بعد الموسم الأول.

وقرر ريال مدريد إبلاغ ريال سوسيداد بأن أوديجارد سيبقى في العاصمة الإسبانية الموسم المقبل.

ولكن "ماركا" أشارت إلى أن عودة أوديجارد تعني رحيل بعض لاعبي خط الوسط الحاليين في تشكيلة زيدان، وهو ما قد يحدث مع لوكا مودريتش وإيسكو اللذين يريدان البقاء في ريال مدريد، لكن قلة دقائق اللعب أو الدور المختلف في الفريق قد يجبرهما على البحث في مكان آخر.

وشارك صاحب الـ21 عاما هذا الموسم مع ريال سوسيداد في 36 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 9.