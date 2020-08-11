ريال مدريد يعلن عودة أريولا لباريس سان جيرمان

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 13:54

كتب : محرر في الجول

أريولا

أعلن ريال مدريد عودة الحارس ألفونس أريولا إلى باريس سان جيرمان، بنهاية فترة إعارته.

ألفونس أريولا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقضى أريولا هذا الموسم معارا إلى ريال مدريد، وتوج مع الفريق الملكي بالليجا وكأس السوبر.

وشكر ريال مدريد أريولا على التزامه واحترافيته وسلوكه طوال الموسم، وتمنى له الأفضل في مسيرته.

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كما شكر النادي الملكي باريس سان جيرمان على الفترة التي قضاها أريولا مع ريال مدريد.

كان أريولا انضم إلى ريال مدريد قبل بداية الموسم ضمن صفقة انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان.

وانضم أريولا من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولم يتضمن عقده بند إمكانية الشراء.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع ريال مدريد في 9 مباريات، كانت أخرهم في التعادل مع ليجانيس 2-2 في ختام الليجا.

ريال مدريد سان جيرمان
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