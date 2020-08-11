السعيد: لم أفكر في دخول نادي المائة أو تخطي أبو تريكة

اعترف عبد الله السعيد قائد بيراميدز، أنه لم يفكر في دخول نادي المائة بوقتٍ مبكر من مسيرته.

وقال السعيد عبر صدى البلد: "لم أفكر أبدا في دخول نادي المائة".

وتابع: "عندما عدت من السعودية وسجلت مع بيراميدز، بدأ حديث الناس عن اقترابي وأنني صار في جعبتي بضعة وثمانين هدفا، لكن قبل ذلك لم أكن مركزا في الأمر تماما".

video:1

وأكمل: "أنا فخور بوضع اسمي مع هؤلاء النجوم الكبار".

وأضاف: "أتمنى الفوز بالكونفدرالية حتى تكون أول بطولة للنادي".

وأتم: "أبو تريكة لاعب كبير، لكني لا أعمل أبدا على تخطي أرقام أي لاعب، جميعهم نجوم كبار وشرف لي التواجد وسطهم".

وكان السعيد قد عزز رصيده من الأهداف خلال الفوز على طنطا إلى 107 هدفا، ليتجاوز محمد أبو تريكة على قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

وتلقى السعيد تكريمه من الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل انطلاق مباراة بيراميدز وطنطا على استاد الدفاع الجوي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.