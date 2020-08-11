السعيد يعلق على انضمام فتحي لـ بيراميدز وإمكانية قدوم شريف إكرامي للفريق

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - نادي المائة - بيراميدز

علّق عبد الله السعيد قائد بيراميدز، على انضمام أحمد فتحي إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال السعيد عبر صدى البلد: "فتحي لاعب كبير وأتمنى له التوفيق، سيكون إضافة قوية لـ بيراميدز".

وعن إمكانية انضمام شريف إكرامي لـ بيراميدز: "شريف إكرامي لاعب كبير ويحافظ على نفسه ويتدرب بشكل دائم، سيكون إضافة لو انضم إلى بيراميدز، أتمنى له التوفيق في أي مكان".

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كما علّق على أزمة حسام عاشور زميله السابق في الأهلي: "مثلما صرحت من قبل، عاشور حقق الكثير من الإنجازات والأرقام، هو لاعب محترم وأتمنى له التوفيق، لكني لا أستطيع نصحه، هو من يعيش الموقف بنفسه ويرى الصورة بشكل أفضل، لديه خبرة كبيرة، كل شخص يرى مصلحته من وجهة نظره، هو لاعب كبير ولا أحد يستطيع إنكار ذلك".

وواصل حديثه: "لا أدري إن كان لي بديل في مصر أم لا، هذا ليس من اختصاصي".

وتابع: "لا أنظر سوى إلى ما هو أمامي فقط، نحتاج إلى التأهل لدوري أبطال إفريقيا والفوز بالكونفدرالية هذا العام".

وعن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2022: "لا أدري ما يحمله الغد، الوضع يتغيّر دوما، آخذ الأمور خطوة بخطوة".

وأضاف: "لو كنت قادرا وقتها فسيكون شرفا لي التواجد مع منتخب مصر في أي بطولة كبرى".

وأتم: "تركيزي الكامل مع بيراميدز، ليس هناك ثوابت في كرة القدم، لا أحد يضمن أي شيء غدا".

وكان السعيد قد وصل بأهدافه إلى 107 هدف في الدوري المصري، خلال الانتصار على طنطا الإثنين، مباراة شهدت تكريمه قبل بدايتها بلحظات من اتحاد الكرة المصري لدخوله نادي المائة.

عبد الله السعيد
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