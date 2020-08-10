انتهت في أوروبا - مانشستر يونايتد (1) كوبنهاجن (0).. إلى المربع الذهبي

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

تنطلق اليوم الإثنين مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها من مباراة واحدة.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في ربع النهائي، بينما يلعب إنتر ضد باير ليفركوزن.

لمتابعة مواجهة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن دقيقة بدقيقة من هنا

لمتابعة مباراة إنتر وباير ليفركوزن دقيقة بدقيقة من هنا

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مانشستر يونايتد (1) × كوبنهاجن (0)

نهاية المباراة

ق94 هدف برونو فيرنانديز من ركلة جزاء لمانشستر يونايتد

بداية الشوط الإضافي

نهاية الشوط الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 تقنية الفيديو تلغي الهدف الأول لـ جرينوود لاعب مانشستر يونايتد

انطلاق الشوط الأول

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إنتر (2) × باير ليفركوزن (1)

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 28 حكم اللقاء يلغي ركلة جزاء لفريق إنتر

الدقيقة 25 هدف تقليص الفارق لباير ليفركوزن سجله هافيرتز

الدقيقة 21 هدف جديد لإنتر وهذه المرة عن طريق لوكاكو

الدقيقة 15 جووول باريلا يسجل الأول لفريق إنتر

انطلاق الشوط الأول

الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد إنتر
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