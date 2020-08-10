التشكيل – السعيد يقود بيراميدز دون مهاجم صريح أمام طنطا

دفع أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، بتشكيل خالٍ من أي مهاجم صريح، لمواجهته أمام طنطا.

وشهد التشكيل حضور عبد الله السعيد، وإسلام عيسى، وإيريك تراوري في الجانب الهجومي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 32 نقطة.

فيما يتواجد طنطا في المركز 16 بـ16 نقطة.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: محمود حمادة – دونجا – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – إسلام عيسى

الهجوم: إيريك تراوري

دكة البدلاء: مهدي سليمان – عبد الله بكري – طارق طه – رجب بكار – ويلفريد كانون – محمد فتحي – إبراهيم حسن – عمر العيوني – دودو الجباس

تشكيل طنطا:

حراسة المرمى: محمد فتحي

الدفاع: محمود مسعد – سليمان عبد ربه – أحمد صافي – محمود منصور – محمود كابونجا

الوسط: محمد أسعد – حسين فيصل – أحمد فهمي – أحمد الألفي

الهجوم: إسلام فؤاد

دكة البدلاء: محمد أشرف – جون أفيري – محمد أونش – محمد جدو – حسام غالي – أحمد الشناوي – محمد العشري – إيهاب سمير – محمد الشاذلي