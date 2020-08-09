طولان: حظي سيئ أن أبدأ أمام الأهلي صاحب الـ 3 فرق.. والأخطاء واردة والدليل فاران

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - إنبي

أشاد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي بأداء فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي.

الأهلي انتصر على إنبي بثنائية مقابل لا شيء في لقاء من الجولة الـ 15 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طولان: "حظي سيئ أن تكون البداية بعد الاستئناف أمام فريق بحجم الأهلي".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الأهلي فريق ممتلئ بالنجوم. يمتلك 3 فرق وليس فريقا واحدا".

وتابع "تأثرنا بالغيابات العديدة في صفوفنا. دفعت بـ 4 ناشئين في ظهورهم الأول وأمام فريق بحجم الأهلي ولذلك كل التحية للاعبي فريقي".

وأشار "توقعت أن الأداء لن يكون في مستوى عال وخصوصا بعد التوقف الطويل للمسابقة. التوقف الطويل "قتل" كل الأمور الفنية والبدنية وكل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "ثنائية الأهلي من أخطاء فردية والأخطاء واردة في كرة القدم والدليل "الأخ فاران" في لقاء ريال مدريد ومانشسستر سيتي".

واستمر "يُحسب للاعبين الصمود أمام الأهلي لأكثر من ساعة، وذلك عدم وجود إصابات عضلية يعد أمرا جيدا وإيجابيا للغاية لنا".

ثنائية الأهلي جاءت في الشوط الثاني عن طريق محمد هاني وعلي معلول في الـ 64 والـ 94 على الترتيب.

الفريق البترولي صمد حتى مرور أكثر من ساعة من اللعب، ألا أن صناعة أيمن أشرف على رأس محمد هاني، أذابت الصمود، قبل أن يوجه معلول الضربة القاضية في النهاية.

ووصل الأهلي للنقطة 52 ليواصل وحيدا التحليق في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 25 في المركز السابع.

في الدوري طولان الأهلي إنبي
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