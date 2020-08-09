حمدي فتحي: أشكر فايلر على ثقته بالدفع بي في هذا الوقت

حرص حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على توجيه رسالة شكر خاصة للسويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق، بسبب الدفع به أمام إنبي.

الأهلي انتصر على إنبي بثنائية مقابل لا شيء في لقاء من الجولة الـ 15 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

حمدي فتحي شارك في الدقيقة 60 في ظهوره الأول بعد عودته من الإصابة التي ضربته قبل عام 2020.

وقال حمدي فتحي: "الفوز كان مهما للغاية في بداية مشوار استئناف الدوري من جديد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "الأهم هو تحقيق الانتصار، بينما الأداء سيتحسن في الفترة المقبلة".

وتابع "تعرضت للإصابة في شهر نوفمبر الماضي، وبعدها أصبت بـ كورونا والآن عدت أخيرا للمشاركة".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر الجهاز الفني بشدة للدفع بي اليوم أمام إنبي. أشكره على ثقته".

وكشف "فايلر طلب مني اللعب بإيقاع سريع والاستحواذ أكثر على الكرة وذلك سيجعلنا ننتصر، وهو ما حدث".

وأتم "مباريات الدوري بالنسبة لنا مثل مباريات الكؤوس. نريد الانتصار في كل مباراة. تركيزنا الآن على مباريات الدوري وبعد ذلك سنُركز على إفريقيا".

video:1 الأهلى يتخطى إنبي بثنائية

أحرز محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 64 وأحرز على معلول الهدف الثاني في الدقيقة 95

اتفرج على أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريًا على #WATCHiT pic.twitter.com/qVGaaOsMkf — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 9, 2020

ثنائية الأهلي جاءت في الشوط الثاني عن طريق محمد هاني وعلي معلول في الـ 64 والـ 94 على الترتيب.

الفريق البترولي صمد حتى مرور أكثر من ساعة من اللعب، ألا أن صناعة أيمن أشرف على رأس محمد هاني، أذابت الصمود، قبل أن يوجه معلول الضربة القاضية في النهاية.

ووصل الأهلي للنقطة 52 ليواصل وحيدا التحليق في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 25 في المركز السابع.