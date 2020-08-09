حمدي فتحي: أشكر فايلر على ثقته بالدفع بي في هذا الوقت

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 22:38

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي - إنبي

حرص حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على توجيه رسالة شكر خاصة للسويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق، بسبب الدفع به أمام إنبي.

الأهلي انتصر على إنبي بثنائية مقابل لا شيء في لقاء من الجولة الـ 15 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

حمدي فتحي شارك في الدقيقة 60 في ظهوره الأول بعد عودته من الإصابة التي ضربته قبل عام 2020.

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وقال حمدي فتحي: "الفوز كان مهما للغاية في بداية مشوار استئناف الدوري من جديد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "الأهم هو تحقيق الانتصار، بينما الأداء سيتحسن في الفترة المقبلة".

وتابع "تعرضت للإصابة في شهر نوفمبر الماضي، وبعدها أصبت بـ كورونا والآن عدت أخيرا للمشاركة".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر الجهاز الفني بشدة للدفع بي اليوم أمام إنبي. أشكره على ثقته".

وكشف "فايلر طلب مني اللعب بإيقاع سريع والاستحواذ أكثر على الكرة وذلك سيجعلنا ننتصر، وهو ما حدث".

وأتم "مباريات الدوري بالنسبة لنا مثل مباريات الكؤوس. نريد الانتصار في كل مباراة. تركيزنا الآن على مباريات الدوري وبعد ذلك سنُركز على إفريقيا".

ثنائية الأهلي جاءت في الشوط الثاني عن طريق محمد هاني وعلي معلول في الـ 64 والـ 94 على الترتيب.

الفريق البترولي صمد حتى مرور أكثر من ساعة من اللعب، ألا أن صناعة أيمن أشرف على رأس محمد هاني، أذابت الصمود، قبل أن يوجه معلول الضربة القاضية في النهاية.

ووصل الأهلي للنقطة 52 ليواصل وحيدا التحليق في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 25 في المركز السابع.

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