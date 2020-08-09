السومة "زعيم دربي جدة" ينصر الأهلي على الاتحاد
الأحد، 09 أغسطس 2020 - 22:02
كتب : FilGoal
قاد السوري عمر السومة فريقه الأهلي، للفوز على غريمه الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 24 من الدوري السعودي.
السومة سجّل أولا في الدقيقة 30 مستغلا كرة مرتدة من الحارس.
🎥 هدددف! 🕜 د30’
⚽️ عمر السومة يسجل الهدف الأول لـ #الأهلي#الاتحاد_الأهلي #احفظ_شعارك#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/cXUO5O1G4q— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 9, 2020
قبل أن يعادل عبد الإله المالكي النتيجة للاتحاد في الدقيقة 42 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء عقب هجمة مرتدة سريعة.
🎥 هدددف! 🕜 د41’
⚽️ عبدالإله المالكي يسجل الهدف الأول لـ #الاتحاد#الاتحاد_الأهلي #احفظ_شعارك#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/TjhP534gPp— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 9, 2020
لكن السومة عاد في الدقيقة 64 وخطف هدف الانتصار بصورة رائعة.
🎥 هدددف! 🕜 د64’
⚽️ عمر السومة يضيف الهدف الثاني لـ #الأهلي#الاتحاد_الأهلي #احفظ_شعارك#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/L15ziNSwDK— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 9, 2020
ليرفع السومة رصيده إلى 11 هدفا في لقاءات دربي جدة بين الطرفين، وهو الهداف التاريخي لهذه المباراة المليئة بالندية.
فيما رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بالدوري السعودي. بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة، في المركز 13 الذي يذهب بصاحبه إلى ملحق البقاء.