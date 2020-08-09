السومة "زعيم دربي جدة" ينصر الأهلي على الاتحاد

قاد السوري عمر السومة فريقه الأهلي، للفوز على غريمه الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 24 من الدوري السعودي.

السومة سجّل أولا في الدقيقة 30 مستغلا كرة مرتدة من الحارس.

قبل أن يعادل عبد الإله المالكي النتيجة للاتحاد في الدقيقة 42 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء عقب هجمة مرتدة سريعة.

لكن السومة عاد في الدقيقة 64 وخطف هدف الانتصار بصورة رائعة.

ليرفع السومة رصيده إلى 11 هدفا في لقاءات دربي جدة بين الطرفين، وهو الهداف التاريخي لهذه المباراة المليئة بالندية.

فيما رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بالدوري السعودي. بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة، في المركز 13 الذي يذهب بصاحبه إلى ملحق البقاء.