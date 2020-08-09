بعد إنذاره أمام إنبي.. أيمن أشرف يغيب عن مواجهة الإنتاج

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 21:00

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - الهلال

تأكد غياب أيمن أشرف لاعب الأهلي عن مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة، بعد تحصله على بطاقة صفراء أمام إنبي.

وأشهر الحكم محمود البنا بطاقة صفراء في وجه أشرف بالدقيقة 21 من مباراة إنبي ضمن منافسات الجولة 18 للدوري المصري.

هذه البطاقة الصفراء هي الثالثة بعد بطاقتيه أمام نادي مصر، وبيراميدز.

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ليغيب أشرف عن مواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل في استاد السلام، بالجولة 19 للدوري المصري.

وسيكون هذا الإيقاف هو الثاني لـ أيمن أشرف هذا الموسم، إذ تحصل أيضا على 3 إنذارات سابقة أدت إلى غيابه عن مباراة مصر للمقاصة في الجولة 11.

أيمن أشرف الأهلي في الدوري الدوري المصري
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