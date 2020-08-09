الإسماعيلي: نواصل استعدادنا لمباراة المصري رغم حالات كورونا في صفوفهم

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 19:13

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

يواصل نادي الإسماعيلي استعداده لمباراة المصري في مسابقة الدوري، رغم ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوف الفريق البورسعيدي.

وقال أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي لـ FilGoal.com: "سنستمر في الاستعداد لمواجهة المصري".

وأضاف: "القرار في النهاية في يد اتحاد الكرة المصري سواء لعب المباراة من عدمها، لن ننظر سوى للقرارات الرسمية".

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وواصل: "أتمنى الشفاء للاعبي وأفراد الجهاز الفني للمصري وعودتهم إلى الاستعدادات لخوض مباريات الدوري، وأيضا أتمنى السلامة لكل اللاعبين ومختلف الأجهزة الفنية بكافة الفرق".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

الإسماعيلي المصري في الدوري الدوري المصري
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