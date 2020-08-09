توتو سبورت: ديفيد سيلفا يصل روما تمهيدا للانضمام لـ لاتسيو

اقترب ديفيد سيلفا الجناح الإسباني لفريق مانشستر سيتي من الانضمام لفريق لاتسيو الإيطالي.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ديفيد سيلفا وصل روما عاصمة إيطاليا بالفعل اليوم، تمهيدا للتوقيع للاتسيو.

الصحيفة تقول بأن سيلفا توصل لاتفاق بالفعل مع لاتسيو، على أن يكون التوقيع الرسمي مساء غد الإثنين.

ويستعد سيلفا لخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رٌفقة مانشستر سيتي أمام ليون يوم السبت المقبل.

ويبلغ دافيد سيلفا من العمر 34 عاما وكان قد انتقل إلى مانشستر سيتي من فالنسيا في صيف 2010.

ولم يسبق لسيلفا خوض منافسات الدوري الإيطالي إذ لعب في إسبانيا وإنجلترا فقط.

وخاض سيلفا هذا الموسم 38 مباراة ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع 11 آخرين.