توتو سبورت: ديفيد سيلفا يصل روما تمهيدا للانضمام لـ لاتسيو

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 17:40

كتب : FilGoal

ديفيد سيلفا

اقترب ديفيد سيلفا الجناح الإسباني لفريق مانشستر سيتي من الانضمام لفريق لاتسيو الإيطالي.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ديفيد سيلفا وصل روما عاصمة إيطاليا بالفعل اليوم، تمهيدا للتوقيع للاتسيو.

الصحيفة تقول بأن سيلفا توصل لاتفاق بالفعل مع لاتسيو، على أن يكون التوقيع الرسمي مساء غد الإثنين.

أخبار متعلقة
زيدان: هذا ما قلته لـ فاران بعد خطأيه ضد سيتي فاران يضع التاج الملكي على رأس جوارديولا.. سيتي يُطيح بـ ريال مدريد لأن رونالدو لن ينتصر وحده.. ليون يٌقصي يوفنتوس ويتأهل لمواجهة سيتي تشكيل ليلة الأبطال – هازارد أساسي.. ودي بروين وسترلينج يقودان سيتي

ويستعد سيلفا لخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رٌفقة مانشستر سيتي أمام ليون يوم السبت المقبل.

ويبلغ دافيد سيلفا من العمر 34 عاما وكان قد انتقل إلى مانشستر سيتي من فالنسيا في صيف 2010.

ولم يسبق لسيلفا خوض منافسات الدوري الإيطالي إذ لعب في إسبانيا وإنجلترا فقط.

وخاض سيلفا هذا الموسم 38 مباراة ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع 11 آخرين.

مانششتر سيتي ديفيد سيلفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد إنبي 53 ثاتيه | الدوري المصري
تشكيل إنبي - أحمد علي يقود الهجوم أمام الأهلي في غياب محمد شريف 5 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: نواصل استعدادنا لمباريات المصري رغم حالات كورونا في صفوفهم 5 دقيقة | مصر
تشكيل الأهلي - مروان يقود الهجوم أمام إنبي 13 دقيقة | الدوري المصري
رئيس المصري لـ في الجول: لن نلعب مباراة الحدود.. ونرفض الاتهام بالتقصير 17 دقيقة | الدوري المصري
في عودة إيهاب جلال.. المقاصة يُغرق تماسيح أسوان 22 دقيقة | الدوري المصري
العشري لـ في الجول: العند سيؤدي للاحتقان.. كيف نلعب بدون مدرب و12 لاعبا؟ 31 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول قرار رفض تأجيل لقاء المصري والحدود 41 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو
قد ينال إعجابك