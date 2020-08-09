انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (2) أسوان (1) نهاية المباراة

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 75 جوووول أول لـ أسوان عن طريق كريم الطيب.

ق. 73 جووووول ثان للمقاصة عن طريق صلاح ريكو بتصويبة رائعة.

ق. 65 جووول أول في اللقاء للمقاصة. عرضية من محمد إبراهيم سجلها مدافع أسوان بالخطأ في مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 تبديل اضطراري جديد في اللقاء بدخول عمرو بركات بدلا من باولن فوافي.

ق. 30 باولن فوافي ينفرد تماما بالمرمى ويسدد لكن مسعد عوض يتصدى لها ببراعة.

ق. 20 تبديل اضطراري أول بدخول مصطفى البدري بدلا من فادي فريد في أسوان.

ق. 8 أوووه محمد إبراهيم يتوغل بشكل رائع ويسدد لكن الكرة تصطدم في القائمين وتخرج لخارج المرمى.

بداية المباراة

في الدوري مصر للمقاصة أسوان
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