جنابري: محظوظون بتواجد ليفاندوفسكي معنا.. والرباعية دفعة لنا قبل برشلونة

السبت، 08 أغسطس 2020 - 23:43

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

تغنى سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ الألماني بما قدمه روبرت ليفاندوفسكي أمام تشيلسي الإنجليزي، بل وفي الموسم ككل.

بايرن ميونيخ اكتسح تشيلسي برباعية مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار ذهابا 3-0.

7 أهداف في شباك تشيلسي، جاءت بالكامل بتدخل من ليفا. سجل 3 وصنع 4.

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وقال جنابري: "محظوظون للغاية بتواجد ليفاندوفسكي معنا".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "يا له من شعور رائع اللعب بجوار ليفاندوفسكي. هو لاعب رائع ويفيدنا كثيرا".

وعن الانتصار برباعية، قال جنابري: "عملنا بشكل جيد خلال فترة الأسبوعين الماضيين بعد نهاية الدوري".

وتابع "الرباعية تعد دفعة كبيرة لنا قبل مواجهة برشلونة".

وضرب برشلونة موعدا ناريا منتظرا يوم الجمعة المقبل أمام بايرن ميونيخ في لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة.

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