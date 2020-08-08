انتهت - برشلونة (3) - (1) نابولي

السبت، 08 أغسطس 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا

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انتهت

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

** جوووووووووووووووووووووول إنسيني وهدف تقليص الفارق

** ق47 ركلة جزاء لـ نابولي

** ق45 جوووووووووووووووووووووول سواريز والثاااالث لـ برشلونة

** الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ برشلونة

** ق42 إصابة ميسي بعد تدخل من كوليبالي

** ق24 جوووووووووووووووووووووول ميسي ميسي ميسي والهدف الثاني لـ برشلونة

** ق10 جوووووووووووووووووووووول هدف أول لـ برشلونة عن طريق لينجليه من ضربة رأس

** أوووووووووو فرصة أولى محققة لنابولي بعد ثواني قليلة من ميرتنز ولكن في العارضة

** انطلاق المباراة

برشلونة نابولي #ليلة_الأبطال
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